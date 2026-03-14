VÍDEO: De las habitaciones del Four Seasons a la candelería de un palio: Candle House lleva sus cirios y velas de La Rinconada a toda España

La pandemia supuso, para muchas empresas, un punto de inflexión en su trayectoria. En el caso de Jesús Cabello (La Rinconada, Sevilla, 1983), el confinamiento dio aire a su creatividad y comenzó, en el propio patio de su casa, a hacer velas con cera vegetal, actividad que dio lugar a la empresa que ahora dirige, Candle House. Seis años después, no solo vende sus productos artesanales a cadenas hoteleras y restaurantes premium, sino que, por primera vez, este 2026 abastecerá de cirios y diseñará la candelería para una treintena de hermandades y cofradías repartidas por toda España. Más información