Sara Fernández

Irán responde a los ataques israelíes con una lluvia de misiles sobre Tel Aviv

Irán ha respondido al asesinato de su poderoso jefe de seguridad, Ali Larijani, y al del ministro de Inteligencia iraní, Esmail Khatib, lanzando una lluvia de misiles contra Israel. La noche en Tel Aviv se ha llenado de estelas provocadas por los misiles equipados con ojivas de racimo que fueron interceptados por el sistema de defensa israelí. Estas ojivas de racimo se dispersan en el aire en múltiples explosivos más pequeños y se extienden sobre una amplia zona, lo que dificulta su interceptación.