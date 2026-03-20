VÍDEO | Exposición Pluriversal. Colecciones universitarias de Granada y Sevilla / El Correo

VÍDEO | Exposición Pluriversal. Colecciones universitarias de Granada y Sevilla

Colecciones universitarias de Granada y Sevilla, organizada por la Universidad de Granada y la Universidad de Sevilla, y celebrada entre el 9 de octubre de 2025 y el 23 de enero de 2026 en el crucero del Hospital Real del Rectorado de Granada y de marzo a junio en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, forma parte de la conmemoración del V Centenario de la fundación de la primera de dichas instituciones. La misma la decretó el emperador Carlos V, el 7 de diciembre de 1526, durante una estancia en la ciudad, en el marco de los acuerdos adoptados por la Congregación de la Capilla Real.