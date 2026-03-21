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VÍDEO | Angie Moreno sobre la Casa Cernuda: "Han ido apareciendo frescos, es la pared original que tenía"

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Marina Casanova

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Marina Casanova

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El Correo de Andalucía ha estado en la casa natal de Luis Cernuda durante su proceso de restauración. Este emblemático lugar, vinculado a uno de los grandes nombres de la literatura española, se prepara para abrir sus puertas a lo largo de este año, recuperando su valor cultural y patrimonial para la ciudad Más información

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