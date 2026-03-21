Marina Casanova

VÍDEO | Angie Moreno sobre la Casa Cernuda: "Han ido apareciendo frescos, es la pared original que tenía"

El Correo de Andalucía ha estado en la casa natal de Luis Cernuda durante su proceso de restauración. Este emblemático lugar, vinculado a uno de los grandes nombres de la literatura española, se prepara para abrir sus puertas a lo largo de este año, recuperando su valor cultural y patrimonial para la ciudad Más información