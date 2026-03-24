Antonio Muñoz

Vídeo | Los aficionados compran las entradas taurinas para la Feria de Abril en Sevilla

La imagen, habitual cada temporada, cobra este año una dimensión especial por el regreso de Morante de la Puebla y por la nueva etapa de Lances de Futuro, la empresa liderada por José María Garzón, que ha conectado con el gusto de la afición sevillana. Desde primera hora de la mañana, y en algunos casos incluso desde la madrugada, cientos de personas aguardaban su turno para hacerse con una entrada suelta para alguno de los festejos del abono. "Llevamos aquí desde las 6 de la mañana", comentaban tres jóvenes que habían faltado a la universidad para sacar una localidad para el genio de la Puebla. Más información