Rocío Soler Coll

VÍDEO | La Virgen de las Mercedes de Santa Genoveva avanza por Almirante Topete

La Virgen de las Mercedes avanza por Almirante Topete, donde la esperan miles de fieles y vecinos del Tiro de Línea. Cabe recordar que el año pasado la cofradía no pudo completar su estación de penitencia, teniendo que buscar refugio en el rectorado ante la lluvia que cayó el último Lunes Santo. Este año la estampa es completamente distinta y a pesar de que tan solo se alcanzan los 16 grados, en el cielo no se divisa ni una sola nube.