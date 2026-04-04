Álvaro García-Arévalo

Vídeo | Así ha sido la salida de la Hermandad del Santo Entierro desde el templo de San Gregorio

La corporación es una de las más singulares de la Semana Santa de Sevilla, desde la cruz de guía hasta el último paso. El primero es el del Triunfo de la Santa Cruz, un paso alegórico donde un esqueleto -que representa la muerte- aparece sentado reflexionando sobre una bola del mundo. Es popularmente conocido como “La Canina”. Tras este, van una representación de nazarenos de todas y cada una de las hermandades de la Semana Santa de Sevilla.