Lucía Feijoo Viera

El emotivo homenaje de Artemis II: proponen nombrar el cráter “Carroll” en honor a la difunta esposa del comandante Reid Wiseman

A más de 400.000 km de la Tierra, un momento emotivo en el silencio del espacio: los astronautas de Artemis nombraron el lunes un cráter lunar en honor a Carroll Taylor Wiseman, la difunta esposa del comandante de la misión. Más información