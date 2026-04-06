El Correo

Una nueva vida para La Cartuja de Sevilla: aumento de plantilla, 12 millones de facturación en 2027 y tiendas propias

"Hoy es un gran día". La alegría por un nuevo futuro se palpaba este lunes con la vuelta de los trabajadores a La Cartuja de Sevilla. Javier Targhetta y Mar Madrid, consejera de la compañía y esposa del anterior, no escondían su ilusión por este proyecto. Tampoco el portavoz de su plantilla, quien ha estado luchando desde verano para que la emblemática marca de loza -que ha vestido las mesas más exclusivas del mundo- no desapareciese. Más información