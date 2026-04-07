Sara Fernández

Así se ve un eclipse solar total desde la nave Orión

La misión Artemis II está dejando multitud de imágenes y de momentos impactantes. Uno de ellos se ha producido cuando la nave espacial Orion ha entrado en un período en el que la luna eclipsó su vista del sol durante unos minutos lo que permitió a la tripulación percibir un eclipse total. Desde la perspectiva de los astronautas, el Sol desaparecía detrás del satélite, generando un oscurecimiento total en pleno espacio profundo.