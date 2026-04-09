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Rosalía habla en chino en su concierto en Lisboa: "¿Cómo se dice 'eres una perla'?"

Rosalía habla en chino en su concierto en Lisboa: "¿Cómo se dice 'eres una perla'?"

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Rosalía habla en chino en su concierto en Lisboa: "¿Cómo se dice 'eres una perla'?"

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El 'Lux tour' está dando de qué hablar y, en algunas ocasiones, el confesionario, una de las partes del 'show' más comentadas, aún más. Rosalía sigue sorprendiendo con las colaboraciones de esta escena del espectáculo. Tras las participaciones de Aitana, Metrika y Shanis en Madrid, la catalana llegó ayer a Lisboa, dónde hizo subir al escenario al creador de contenidos chino Marcelo Wang.

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