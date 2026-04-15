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Zelenski se reúne con Meloni para reforzar el apoyo a Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha sido recibido este miércoles en Roma por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en la sede del Gobierno, el Palacio Chigi. Una visita destinada a reforzar la cooperación y el apoyo internacional frente a la guerra. Durante el encuentro, ambos líderes abordaron el respaldo político y militar a Kiev, con Italia reiterando su compromiso con la seguridad europea y la soberanía ucraniana. La parada en Roma forma parte de una gira del mandatario ucraniano por varios países europeos en la que busca afianzar alianzas y acuerdos en materia de defensa tras sus recientes visitas a otras capitales del continente. Más información