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VÍDEO | Miguel Angel Bonilla, socio de la nueva caseta asignada en Juan Belmonte tras más de 30 años de espera

VÍDEO | Miguel Angel Bonilla, socio de la nueva caseta asignada en Juan Belmonte tras más de 30 años de espera

Miguel Ángel Bonilla, socio de la nueva caseta asignada en Juan Belmonte tras más de 30 años de espera / Marina Casanova

VÍDEO | Miguel Angel Bonilla, socio de la nueva caseta asignada en Juan Belmonte tras más de 30 años de espera

Marina Casanova

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El Correo de Andalucía ha entrevistado a Miguel Ángel Bonilla, socio de una de las nuevas casetas asignadas en la calle Juan Belmonte del Real de la Feria. Durante la conversación, comparte la emoción de haber conseguido este espacio tras años de espera, cumpliendo así un sueño muy ligado a su familia. Más información

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