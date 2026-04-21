Europa Press

Vídeo | Montero critica que PP "estire" el caso ERE mientras "sabemos ya que M. Rajoy es Mariano Rajoy"

Declaraciones de la secretaria general del PSOE-A y candidata socialista a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, criticando que el PP "quiere seguir estirando permanentemente" el caso ya "juzgado" de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos mientras a dicho partido le afectan otros casos de presunta corrupción como el de la 'Kitchen', que se juzga actualmente en la Audiencia Nacional, y poniendo de relieve que "sabemos ya que 'M. Rajoy' es Mariano Rajoy", así como criticando que Moreno ya dé por hecho que volverá a "gobernar" y el "vodevil que se trae" con Vox. Más información