DIRECTO | Manifestación 1 de Mayo 2026, Día del Trabajador, en Málaga
Málaga se convierte este viernes en el epicentro nacional de los actos organizados por los sindicatos con motivo de la celebración del 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajo, al acoger la manifestación central (que habitualmente se realiza en Madrid) y a la que asistirán los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, además de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que el jueves confirmó su participación en la marcha malagueña.
Últimos vídeos
ELECCIONES 17M
Este es el spot de campaña del PP para el 17M
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO