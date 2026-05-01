Un nuevo vídeo muestra a Cole Allen disparando a un agente durante la cena de corresponsales
La fiscalía federal de Washington compartió este jueves un vídeo donde se muestra a Cole Allen, el acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado, disparando contra un agente del Servicio Secreto antes de ser detenido.
Últimos vídeos
DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR
DIRECTO | Manifestación 1 de Mayo 2026, Día del Trabajador, en Málaga
ELECCIONES 17M
Este es el spot de campaña del PP para el 17M
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO