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Trump advierte que podría retirar sus tropas de España e Italia por su postura sobre Irán

Trump advierte que podría retirar sus tropas de España e Italia por su postura sobre Irán

Javier Vendrell Camacho

Trump advierte que podría retirar sus tropas de España e Italia por su postura sobre Irán

Javier Vendrell Camacho

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha barajado este jueves una posible retirada de las tropas estadounidenses destinadas en Italia y España debido a su negativa a ayudar a Washington en el marco de la ofensiva contra Irán, lanzada por sorpresa junto a Israel el 28 de febrero.

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