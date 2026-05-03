Carteles del PSOE retirados por operarios del Ayuntamiento de Sevilla

Apenas 48 horas después de la instalación de las banderolas de la campaña para las elecciones andaluzas, se ha abierto una polémica en Sevilla. Operarios del Ayuntamiento de Sevilla ha retirado varios de los carteles que acababan de ser colocados, según indica el gobierno municipal, por indicación de la Junta Electoral.

Hay imágenes de operarios actuando en la zona de la Carretera de Carmona contra un cartel electoral de María Jesús Montero y en otros puntos de la ciudad contra la campaña de Antonio Maíllo. Ambos partidos han expresado su malestar al no haber sido informados.