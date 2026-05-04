Sara Fernández

Ucrania ataca un edificio en Moscú a 10 kilómetros del Kremlin

Las autoridades de Rusia han denunciado este lunes con dron por parte del Ejército de Ucrania contra un edificio residencial en la capital, Moscú, un suceso que se ha saldado sin víctimas. El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha apuntado que el aparato ha impactado contra un edificio cerca de la calle Mosfilmosvskaya, antes de apuntar que "no hay heridos" y resaltar que otros dos drones han sido interceptado poco después cuando se dirigían hacia la capital rusa.

El Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que durante las últimas horas han sido derribados 117 drones ucranianos en las regiones de Moscú, Astracán, Bélgorod, Vorónezh, Volgogrado, Kaluga, Kursk, Lípetsk, Oriol, Rostov, Riazán, Saratov, Smolensk y Ulinovsk, sin detalles sobre víctimas o daños.