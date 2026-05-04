Marina Casanova

VÍDEO | Entrevista a José Ignacio García, candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía

El Correo de Andalucía ha entrevistado a José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía de cara a las elecciones del próximo 17 de mayo.

Durante la conversación, aborda algunos de los principales asuntos de actualidad política y las propuestas con las que su formación afronta la cita electoral