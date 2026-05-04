José Ignacio García llegando al debate en el plató de RTVE / El Correo

VÍDEO | José Ignacio García llega al debate una camiseta con los nombres de las 2.317 mujeres afectadas por los cribados

José Ignacio García se ha acercado a los manifestantes que reclaman mejoras en las condiciones laborales del SAE, a quienes ha trasladado su apoyo: “No puede ser que la Junta sea una fábrica de precariedad”, ha señalado antes de entrar en el plató de RTVE para el debate electoral.

El candidato de Adelante Andalucía ha acudido además con una camiseta muy significativa, en la que aparecen los nombres de las 2.317 mujeres afectadas por los cribados de cáncer de mama, formando un mapa de Andalucía. Se trata de un diseño original del sevillano Bernar SF y confeccionado por los jerezanos Gloria Vendimia.

Con este gesto simbólico, García busca rendir homenaje a las mujeres afectadas y reivindicar que no se olvide lo ocurrido en Andalucía con los cribados.