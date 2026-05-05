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¿Qué es el Hantavirus? La enfermedad que ha causado la muerte a tres personas en un crucero por el Atlántico

¿Qué es el Hantavirus? La enfermedad que ha causado la muerte a tres personas en un crucero por el Atlántico

Sara Fernández

¿Qué es el Hantavirus? La enfermedad que ha causado la muerte a tres personas en un crucero por el Atlántico

Sara Fernández

Sara Fernández García / PI STUDIO

MADRID
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Tres personas han muerto después de declararse un foco de hantavirus en un crucero por el Atlántico que cubría la ruta entre Ushuaia, Argentina, y Cabo Verde. Existen numerosos tipos de hantavirus. Según la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza (OFSP), "solo un tipo de virus, extremadamente raro, puede transmitirse de una persona a otra".

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