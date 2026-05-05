Sara Fernández

¿Qué es el Hantavirus? La enfermedad que ha causado la muerte a tres personas en un crucero por el Atlántico

Tres personas han muerto después de declararse un foco de hantavirus en un crucero por el Atlántico que cubría la ruta entre Ushuaia, Argentina, y Cabo Verde. Existen numerosos tipos de hantavirus. Según la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza (OFSP), "solo un tipo de virus, extremadamente raro, puede transmitirse de una persona a otra".