Lucía Feijoo Viera

Ayuso sufre un boicot en México: el partido de Sheinbaum intenta reventar su acto al grito de "no tenemos agua"

La visita institucional de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México ha vivido su momento de mayor tensión durante la entrega de la Medalla de la Libertad en el Congreso de Aguascalientes. El evento fue escenario de un altercado directo provocado por una acción de protesta política que obligó a detener la ceremonia. Justo antes de que la mandataria madrileña tomara la palabra, la regidora Martha Márquez, integrante del partido Morena (formación de la presidenta Claudia Sheinbaum), irrumpió en la escena. La política local se colocó en el centro del estrado portando una pancarta con el mensaje "No tenemos agua", impidiendo el inicio del discurso previsto.