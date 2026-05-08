Lucía Feijoo Viera

Imágenes de los archivos desclasificados de EEUU sobre ovnis y vida extraterrestre

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este viernes la desclasificación de archivos gubernamentales sobre Fenómenos Anómalos No Identificado (UAP, por sus siglas en inglés), después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, anunciara en febrero este proceso de transparencia sobre estos encuentros. Según el comunicado oficial, la colección de documentos sobre objetos voladores no identificados (ovnis) y posibles formas de vida extraterrestre podrá consultarse en la página oficial war.gov/ufo en la que la administración estadounidense "publicará archivos adicionales de forma continua".