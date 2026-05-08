Secciones

Es noticia
Acuerdo Junta de Andalucía Escuelas InfantilesFallece agredido Los RemediosLluvia concierto RosalíaBodeguita Antonio Romero RosalíaÚltima hora concierto RosalíaCarta LaLiga Sevilla FCLínea 3 Metro La MacarenaPlan Salud Mental Junta AndalucíaNuevas obras sur SevillaPromesas PP-PSOE en SevillaSelección MIR AndalucíaResultados Elecciones Andalucía 17M
instagramlinkedin
VÍDEO | Luz verde a la temporada de caracoles en los bares más icónicos de Triana

VÍDEO | Luz verde a la temporada de caracoles en los bares más icónicos de Triana

Empieza la temporada de caracoles / Marina Casanova

VÍDEO | Luz verde a la temporada de caracoles en los bares más icónicos de Triana

Marina Casanova

RRSS WhatsAppCopiar URL

Terminan la Semana Santa y la Feria de Sevilla, y para muchos comienza otra de las grandes tradiciones de la ciudad: la temporada de caracoles.

En barrios como Triana, bares emblemáticos como Tribuna, Casa Remesal o Bar Pulido vuelven a llenar sus veladores con una de las tapas más reconocibles de la gastronomía sevillana, manteniendo además el aliño casero tradicional que pasa de generación en generación. Una costumbre que va mucho más allá de la comida y que forma parte de la identidad de Sevilla.

TEMAS

Tracking Pixel Contents