Empieza la temporada de caracoles / Marina Casanova

VÍDEO | Luz verde a la temporada de caracoles en los bares más icónicos de Triana

Terminan la Semana Santa y la Feria de Sevilla, y para muchos comienza otra de las grandes tradiciones de la ciudad: la temporada de caracoles.

En barrios como Triana, bares emblemáticos como Tribuna, Casa Remesal o Bar Pulido vuelven a llenar sus veladores con una de las tapas más reconocibles de la gastronomía sevillana, manteniendo además el aliño casero tradicional que pasa de generación en generación. Una costumbre que va mucho más allá de la comida y que forma parte de la identidad de Sevilla.