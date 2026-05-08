Secciones

Es noticia
Aviso amarillo SevillaAcuerdo Junta de Andalucía Escuelas InfantilesGuardias Civiles HuelvaFallece agredido Los RemediosToros en San IsidroBodeguita Antonio Romero RosalíaÚltima hora concierto RosalíaCarta LaLiga Sevilla FCLínea 3 Metro La MacarenaPlan Salud Mental Junta AndalucíaNuevas obras sur SevillaResultados Elecciones Andalucía 17M
instagramlinkedin
Vídeo | Las Setas de Sevilla se convierten en el gran escaparate del estreno global de la nueva temporada de ‘Berlín’

Vídeo | Las Setas de Sevilla se convierten en el gran escaparate del estreno global de la nueva temporada de ‘Berlín’

Marina Casanova

Vídeo | Las Setas de Sevilla se convierten en el gran escaparate del estreno global de la nueva temporada de ‘Berlín’

Marina Casanova

Sevilla
RRSS WhatsAppCopiar URL

Las Setas de Sevilla han acogido este viernes la premiere global de Berlín y La dama del armiño, la última temporada de la precuela de La casa de papel, en uno de los grandes eventos organizados por Netflix en la capital andaluza. La presentación de la serie ha revolucionado la ciudad en los últimos días, con Sevilla como escenario protagonista y con la expectación añadida por los actos paralelos previstos durante el fin de semana.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents