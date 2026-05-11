DIRECTO | Último debate electoral del 17M en Canal Sur con los candidatos a la Junta de Andalucía / El Correo

DIRECTO | Último debate electoral del 17M en Canal Sur con los candidatos a la Junta de Andalucía

Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía de los cinco partidos con representación parlamentaria participan este lunes en el segundo y último debate electoral de la campaña del 17M, organizado por Canal Sur. El encuentro se celebrará a las 21.45 horas de este lunes 11 de mayo en los estudios de RTVA, en la Isla de la Cartuja, en Sevilla, y contará con Juanma Moreno por el PP, María Jesús Montero por el PSOE, Manuel Gavira por Vox, Antonio Maíllo por Por Andalucía y José Ignacio García por Adelante Andalucía.