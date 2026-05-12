Carlos Doncel

VÍDEO | El alcalde de Adamuz estalla en plena campaña electoral

El alcalde de Adamuz se pronuncia sobre la gestión del accidente ocurrido en el municipio y lanza duras críticas en plena campaña electoral.

Durante sus declaraciones, asegura que “al accidente llegaron antes los alcaldes vecinos que las ambulancias”, mostrando su malestar por la respuesta dada ante el suceso. Unas palabras que vuelven a situar el debate sobre la actuación de los servicios de emergencia en el centro de la actualidad política.