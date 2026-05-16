Secciones

Es noticia
Recaudación multasComplemento salarial funcionariosSoldo fichajes BetisCSD Sergio RamosMorante de la Puebla en JerezFin campaña electoralBarrio María Jesús MonteroDenuncia Sandra PeñaMultas carril bus SevillaNuevo edificio Cruz del CampoFeria Gamba HuelvaVPO alquiler TrianaMaría Jesús MonteroResultados Elecciones Andalucía 17M
instagramlinkedin
Entrada del crucero 'Ambition' en A Coruña

Entrada del crucero 'Ambition' en A Coruña

Gus de la Paz

Entrada del crucero 'Ambition' en A Coruña

Gus de la Paz

A Coruña
RRSS WhatsAppCopiar URL

El crucero 'Ambition', que fue aislado por un brote de norovirus con decenas de pasajeros y miembros de la tripulación con síntomas de gastroenteritis, ya se encuentra en el Puerto de A Coruña. Con unos minutos de adelanto sobre la hora prevista, las 9.30 horas, el barco ha llegado procedente de la ciudad francesa de Burdeos y se quedará en la ciudad 10 horas y media hasta las 20.00 horas, hora en la que partirá hacia Gijón. El trasatlántico ha hecho entrada en A Coruña en una mañana de mucha niebla y llovizna.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents