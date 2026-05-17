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Así ha sido el atropello múltiple acontecido en la ciudad italiana de Módena

Así ha sido el atropello múltiple acontecido en la ciudad italiana de Módena

Javier Vendrell Camacho

Así ha sido el atropello múltiple acontecido en la ciudad italiana de Módena

Javier Vendrell Camacho

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Un coche que circulaba a gran velocidad atropelló este sábado a una docena de peatones en el centro de Módena, en el norte de Italia, y siete de ellas se encuentran en estado grave, y el conductor posteriormente pudo ser detenido.

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