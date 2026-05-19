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Barbón, Rueda y Mañueco reclaman avances en el Corredor Atlántico, el fin de los peajes y un nuevo modelo de financiación

Barbón, Rueda y Mañueco reclaman avances en el Corredor Atlántico, el fin de los peajes y un nuevo modelo de financiación

Jimena Aller | Miki López

Barbón, Rueda y Mañueco reclaman avances en el Corredor Atlántico, el fin de los peajes y un nuevo modelo de financiación

Jimena Aller | Miki López

Oviedo
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Un nuevo modelo de financiación, compromisos y avances en el Corredor Atlántico y el fin de las autopistas de pago. Esas fueron las principales reclamaciones que los presidentes autonómicos de Asturias, Galicia y Castilla y León verbalizaron en el II Foro del Noroeste, organizado por Prensa Ibérica, grupo editorial al que pertenece esta cabecera y que se celebra este martes en Oviedo. El socialista Adrián Barbón, presidente del Principado, y los populares Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, y Alfonso Fernández Mañueco, presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, participaron en una mesa redonda moderada por Eloy Méndez, director de LA NUEVA ESPAÑA, que dio continuidad a la cita celebrada el año pasado en Santiago. “No renunciamos a un impulso común de infraestructuras y no daremos un paso atrás en financiación”, coincidieron los tres.

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