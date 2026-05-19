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Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca: "El Noroeste es un territorio fecundo"

Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca: "El Noroeste es un territorio fecundo"

R. V.

Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca: "El Noroeste es un territorio fecundo"

R. V.

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En su intervención, Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, repasó algunas de las debilidades del Noroeste: el invierno demográfico, el envejecimiento, la falta de conexión entre la educación y el tejido productivo, las deficiencias en infraestructuras... Porque "el Corredor del Noroeste es inaplazable". Para hacer frente a todos esos retos, "será necesaria una colaboración pública y privada sin precedentes". Y eso es lo que está haciendo Abanca.

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