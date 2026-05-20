Elías Luis Grao

Vídeo | La Romería del Rocío deja una emotiva parada de Emigrantes ante la Guardia Civil de Huelva

La Hermandad de Emigrantes de Huelva ha vivido uno de los momentos más emotivos de su camino con su llegada a la Comandancia de la Guardia Civil, una parada habitual en su recorrido, pero cargada este año de un significado especial. El hermano mayor, Jesús Marín Muñoz, dirigió unas palabras antes de un rezo en el que se recordó de forma expresa a los dos guardias civiles fallecidos, en un gesto de cariño, respeto y reconocimiento que unió durante unos minutos la devoción rociera con el dolor compartido por toda Huelva.