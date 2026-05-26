Sara Fernández

Rusia ataca la ciudad ucraniana de Kramatorsk y deja varios heridos

Al menos 12 personas resultaron heridas en uno de los cuatro ataques que Rusia ha lanzado en menos de 24 horas contra la ciudad de Kramatorsk (Donets), que también destruyeron varios edificios residenciales y numerosas tiendas. El bombardeo con KAB-250, se enmarca en la escalada de la ofensiva rusa contra las ciudades que permanecen bajo el control del Gobierno ucraniano en el norte de Donetsk, una de las dos provincias que conforman el Donbás.