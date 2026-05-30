En DIRECTO | Entrega de honores y distinciones de la ciudad de Sevilla 2026 / El Correo

En DIRECTO | Entrega de honores y distinciones de la ciudad de Sevilla 2026

El Ayuntamiento de Sevilla hará entrega de las distinciones para el acto institucional del Día de San Fernando, patrón de la ciudad, este sábado, 30 de mayo, una cita en la que el Consistorio va a distinguir a 30 personas y entidades con la medalla de Sevilla, así como el pintor español de arte abstracto Luis Gordillo y el torero Morante de la Puebla recibirán el título de Hijo Predilecto.

En la categoría de Trayectoria profesional, los reconocimientos son para Alfonso Carmona, Cristina de Parías y Mª del Rocío y Carmen Padilla, del Bar El Tremendo. Por Impulso económico y empresarial, se distingue a Inmobiliaria del Sur (Insur), Antonio Morera Vallejo, Agro Sevilla y Rocío Medina.

En el apartado de Labor emprendedora y talento sevillano, las medallas recaen en Borja Vázquez, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería por el equipo ARUS (Andalucía Racing Team) y Alter Technology.

Dentro de Fomento del arte, la cultura y el patrimonio, son reconocidos Juana de Aizpuru, Pepe da Rosa (a título póstumo), Pepa Montes y Ricardo Miño, y Alfonso Jiménez Martín. Por su Labor social, igualdad y educación, se concede la medalla a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Hogar Nazaret, Club Deportivo Padre Pío y la Hermandad Inmaculado Corazón de María, de Torreblanca. En la categoría de Fomento de las tradiciones de Sevilla, los reconocimientos son para la Banda CC. TT. Nuestra Señora del Sol y la Asociación Cultural Cabalgata de Su Eminencia.

Listado de las medallas de Sevilla e Hijos Predilectos de Sevilla de 2026 / Ayuntamiento de Sevilla

Como Espacios emblemáticos de la memoria de Sevilla, se distinguen Casa Palacios, Bar Blanco Cerrillo, El Cronómetro y Papelería Ferrer. En Contribución a la ciencia y la salud, las medallas son para Rosa Ostos y Margarita Cabañas.Por Labor comunicativa, se reconoce a Álvaro Ybarra y Carlos Colón. Finalmente, en la categoría de Méritos deportivos, los galardonados son Luis Astolfi y Cajasol Sevilla Balonmano Proin.

La jornada se inicia con la eucaristía por la festividad De San Fernando en la Catedral de Sevilla, a la que han asistido miembros de la Corporación municipal bajo mazas.