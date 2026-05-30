Vídeo | Así ha sido el photocall de las Distinciones y Medallas de Sevilla 2026 en Fibes
Las distinciones y Medallas de Sevilla se han entregado este sábado, 30 de mayo, en FIBES. Una cita en la que el Consistorio ha distinguido a 30 personas y entidades, así como el pintor español de arte abstracto Luis Gordillo y el torero Morante de la Puebla recibirán el título de Hijo Predilecto. Más información
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