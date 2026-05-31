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Los sindicatos se encierran en la Conselleria de Educación valenciana a la espera de una respuesta y denuncian cargas policiales en los manifestantes

Los sindicatos se encierran en la Conselleria de Educación valenciana a la espera de una respuesta y denuncian cargas policiales en los manifestantes

JM López

Los sindicatos se encierran en la Conselleria de Educación valenciana a la espera de una respuesta y denuncian cargas policiales en los manifestantes

JM López

València
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Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT han denunciado hoy domingo 31 de mayo el bloqueo de la negociación con la Conselleria de Educación en el bloque relativo a las retribuciones, uno de los puntos centrales de la huelga indefinida. Las organizaciones sindicales han anunciado que permanecen en el edificio de la Conselleria de Educación a la espera de una respuesta y también denuncian cargas policiales en los manifestantes.

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