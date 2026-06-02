Lucía Feijoo Viera

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Rusia lanza el mayor ataque contra Ucrania de los últimos meses: 73 misiles y más de 600 drones

Rusia lanzó durante la pasada madrugada contra varias ciudades y regiones de Ucrania, en lo que fue uno de los ataques más masivos de toda la guerra. El Ejército del Kremlin empleó 73 misiles de distintos tipos, entre ellos 33 de tipo balístico, y 656 drones de larga distancia, que mataron al menos a 13 personas y dejaron más de 100 heridos, según Kiev. Hasta 30 proyectiles impactaron en diferentes objetivos. El Ejército ruso confirmó la ofensiva contra empresas del complejo industrial ucraniano e infraestructura crítica de Kiev y oras seis regiones. Más información