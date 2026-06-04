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La agenda del Papa en España en 120 segundos

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SARA FERNÁNDEZ GARCÍA | VICTORIA SAULYAK | CAROLINA IZQUIERDO | BRISEIDA VIERA

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MADRID | BARCELONA | CANARIAS
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El sumo pontífice visita la capital entre el 6 y el 9 de junio, antes de continuar en Barcelona y Canarias, en la que será la primera visita del máximo responsable de la Iglesia Católica desde el viaje de Benedicto XVI en 2011.

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