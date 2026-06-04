Lucía Feijoo Viera

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Una avioneta se estrella en Croacia: al menos cuatro muertos

Lucía Feijoo Viera PI STUDIO

Al menos cuatro personas han perdido la vida este jueves después de estrellarse la avioneta en la que viajaban cerca de la población adriática de Medulin, al noroeste de Croacia. Los equipos de rescate estarían buscando a otras dos personas. La aeronave habría despegado de Alemania. Esta zona de la región de Istria es una de las más turísticas y visitadas del país durante la temporada estival.