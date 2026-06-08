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VÍDEO | Las obras en el monasterio de San Isidoro del Campo desvelan un sistema hidráulico y tinajas de aceite desconocidos
La consejera en funciones de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha visitado las obras de rehabilitación del Monasterio de San Isidoro del Campo, en Santiponce (Sevilla).
Las obras han desvelado un sistema hidráulico y tinajas de aceite desconocidos, la Junta de Andalucía actúa por primera vez sobre los espacios agrícolas del monasterio, facilitando la futura apertura al público de diversas dependencias. Más información
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