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VÍDEO | Viva Suecia en Icónica

VÍDEO | Viva Suecia en Icónica

Viva Suecia interpretando "La orilla" / ICÓNICA SANTALUCÍA SEVILLA FEST

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VÍDEO | Viva Suecia en Icónica

ICÓNICA SANTALUCÍA SEVILLA FEST

Plaza de España, Sevilla
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Este domingo, más de 8.000 personas se reunieron en el espacio diseñado por Aníbal González para corear todas y cada una de las canciones de la banda murciana.

En medio, en estos años, Sevilla ha sido testigo de la explosión de la banda. Desde sus inicios en el circuito de salas reducidas hasta su paso por el Interestelar pasando por los premios MTV. Más información

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