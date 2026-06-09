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Vídeo | La Guardia Civil desarticula una organización criminal en la Sierra Norte de Sevilla dedicada al tráfico de drogas con la detención de 27 personas

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Vídeo | La Guardia Civil desarticula una organización criminal en la Sierra Norte de Sevilla dedicada al tráfico de drogas con la detención de 27 personas

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Sevilla
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La compleja estructura de la organización dificultó la investigación de la Guardia Civil, constatando las diversas ramificaciones que habían establecido en localidades de la Sierra Norte de Sevilla. El origen de la droga era Sevilla capital siendo distribuida desde ahí posteriormente a los núcleos principales de la organización en la sierra, para su posterior venta a través del menudeo. La organización se da por desarticulada al completo con la detención de 27 integrantes de la misma, y la investigación de 5 personas relacionadas con la trama criminal. Más información

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