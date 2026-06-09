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VÍDEO | El Pabellón de la Navegación de Sevilla cerrará este mes tras 14 años abierto

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El Pabellón de la Navegación de Sevilla / Marina Casanova

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VÍDEO | El Pabellón de la Navegación de Sevilla cerrará este mes tras 14 años abierto

Marina Casanova

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El Pabellón de la Navegación de Sevilla cerrará este mes tras 14 años abierto: la Junta de Andalucía estudia un cambio de modelo.

El próximo 21 de junio, el espacio expositivo dedicado a la navegación cerrará sus puertas mientras se decide si se efectúa una actualización de sus contenidos o si son trasladados a otros espacio para darle otro uso cultural al pabellón construido para la Expo de 1992. Más información

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