El Pabellón de la Navegación de Sevilla / Marina Casanova

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VÍDEO | El Pabellón de la Navegación de Sevilla cerrará este mes tras 14 años abierto

El Pabellón de la Navegación de Sevilla cerrará este mes tras 14 años abierto: la Junta de Andalucía estudia un cambio de modelo.

El próximo 21 de junio, el espacio expositivo dedicado a la navegación cerrará sus puertas mientras se decide si se efectúa una actualización de sus contenidos o si son trasladados a otros espacio para darle otro uso cultural al pabellón construido para la Expo de 1992. Más información