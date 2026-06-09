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VÍDEO | Profesores, padres y alumnos se plantan contra el calor en las aulas: "Se está gestando una huelga en la educación"

VÍDEO | Profesores, padres y alumnos se plantan contra el calor en las aulas: "Se está gestando una huelga en la educación"

Movilización convocada por la plataforma Escuelas de Calor / Marina Casanova

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VÍDEO | Profesores, padres y alumnos se plantan contra el calor en las aulas: "Se está gestando una huelga en la educación"

Marina Casanova

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Profesores, padres y alumnos han vuelto a alzar la voz contra las elevadas temperaturas que soportan en numerosos centros educativos de Sevilla. La movilización, convocada por la plataforma Escuelas de Calor, ha reunido a docentes, familias y estudiantes que reclaman medidas urgentes para garantizar unas condiciones adecuadas en las aulas.

A la protesta también ha asistido la diputada de Adelante Andalucía, Begoña Iza, quien ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones de la comunidad educativa y ha criticado la falta de soluciones estructurales para combatir el calor en los centros públicos.

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