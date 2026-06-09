Colocación de la primera piedra de la VPO más pequeña de Sevilla / Marina Casanova

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

VÍDEO | La promoción de VPO más pequeña de Sevilla se va a construir en Cerro Amate

Este martes por la mañana ha tenido lugar el acto de colocación de la primera piedra de la que será la promoción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) más pequeña de Sevilla. El proyecto, impulsado por Emvisesa, se desarrollará en una parcela situada en la calle Pedro de Madrid, en el distrito Cerro-Amate, donde se construirán dos viviendas protegidas destinadas al alquiler. Más información