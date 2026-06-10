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VÍDEO | David Suárez, el joven de Pilas al que BMW eligió por su talento aunque no tuviera título universitario
El éxito de un joven de Pilas al que BMW eligió por su talento aunque no tuviera título universitario. ¿Puede un joven que abandona su carrera universitaria ser capaz de llegar mucho más lejos como talento autodidacta? David Suárez Quintero, de Pilas, lo demuestra con su empresa Apralize Innovations, que desarrolla soluciones informáticas para optimizar procesos desfasados y onerosos. Más información
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