Marina Casanova

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VÍDEO | Entrevista a los Delinqüentes: "Nosotros somos anti IA"

Con motivo de su esperado concierto del próximo 14 de junio en Icónica Santalucía Sevilla Fest, El Correo de Andalucía ha entrevistado a los integrantes de Los Delinqüentes para conocer cómo afrontan esta cita tan especial con el público sevillano. Más información