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Estados Unidos e Irán anuncian un acuerdo de paz tras más de 100 días de guerra

Estados Unidos e Irán anuncian un acuerdo de paz tras más de 100 días de guerra

Lucía Feijoo Viera

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Estados Unidos e Irán anuncian un acuerdo de paz tras más de 100 días de guerra

Lucía Feijoo Viera

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Irán y Estados Unidos han alcanzado finalmente un acuerdo de paz tras 107 días de conflicto. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, encargado de la mediación entre ambas partes, ha anunciado este domingo que el acuerdo se hará efectivo de inmediato y pondrá el fin a las operaciones militares en todos los frentes, incluído el Líbano. Por su parte, Teherán ha confirmado que el acuerdo con EEUU "pone fin inmediatamente a la guerra" y donde afirma haber "logrado grandes victorias". Una de las consecuencias determinantes va a ser la apertura del estrecho de Ormuz, a partir del viernes, uno de los puntos estratégicos más importantes del mundo por donde transita petróleo y gas. La economía, estrangulada durante el conflicto, volvera a su cauce anterior y las bolsas ya lo reflejan y lo celebran. Más información

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