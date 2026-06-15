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Starmer anuncia la prohibición de redes sociales para los menores de 16 años en Reino Unido

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Starmer anuncia la prohibición de redes sociales para los menores de 16 años en Reino Unido

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El Reino Unido ha confirmado este lunes la prohibición de las redes sociales para los menores de 16 años, que entrará en vigor en los primeros meses de 2027. La medida afectará a plataformas como InstagramTikTok, X o Snapchat y ha sido anunciada tras la finalización de un proceso de consulta pública, en el que el 90% de los padres se han mostrado a favor. “Hoy es un gran día para nuestro país. Se trata de un gran paso, un cambio real para nuestros hijos y nuestro futuro”, ha asegurado el primer ministro británico, Keir Starmer, en una rueda de prensa en Downing Street. El Ejecutivo también está estudiando aplicar “toques de queda nocturnos” para los jóvenes de entre 16 y 18 años, especialmente en lo que se refiere al llamado “autoscroll infinito”, y dará a conocer más detalles en julio. 

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